SpaceX配股制度套用推特 馬斯克：表現越好配越多

美媒《CNBC》報導，根據一份內部備忘錄，社交媒體平台推特的新東家馬斯克 (Elon Musk) 周一 (14 日) 向員工表示，儘管公司現已私有化，但員工仍可獲得股票和期權，作為持續薪酬計畫的一部分。

同時也是太空公司 SpaceX 老闆的馬斯克表示，推特實施的股票計畫類似在 SpaceX 實施的計畫。SpaceX 定期進行二次發行，是長期股東出售股權的一種方式，因為 SpaceX 成立 20 多年來依然是私有化公司。

SpaceX 員工每年兩次配股，分別在 5 月 15 日和 11 月 15 日。馬斯克也將同樣做法套用在推特治理上，告知員工「有特殊表現的員工可獲得特殊數量的股票」。

馬斯克在 10 月 28 日完成 440 億美元收購推特的交易後，對該公司大刀闊斧改革，包括開除半數員工、解聘高層並解散董事會，還稱推特有破產風險。

平台也不斷施行實驗性政策，例如實施收費版藍勾勾，導致假帳號如雨後春筍冒出，接著為了改善又立即推出用以認證官方帳號的「灰勾勾」標籤，但僅只數小時就立刻不附理由的刪除此新功能。

一位人士表示，推特過去變革腳步緩慢且謹慎，他們會權衡用戶習慣、安全性和營收影響三方面，但馬斯克採取的實驗性方法令眾人感到困擾，包括廣告商和聯邦貿易委員會 (FTC)。