SpaceX擴張關鍵一步 獲准發射多達7500顆第二代星鏈衛星 

SpaceX 周四 (1 日) 獲得美國聯邦通訊委員會 (FCC) 批准，可以發射多達 7500 顆的第二代衛星 (Gen 2) 升空，為擴大星鏈 (Starlink) 衛星網路跨出關鍵一步。

有這項來自 FCC 的關鍵許可，SpaceX 就能展開 Gen 2 星鏈衛星網路的部署工作。不過，FCC 並未同意 SpaceX 所有申請內容，該公司原本計劃在近地軌道部署近 3 萬顆衛星。

FCC 表示，對 SpaceX 的衛星發射計畫設下數量的限制，是為了減緩軌道碎片和太空安全的疑慮。

SpaceX 也需和其他衛星營運商、美國太空總署 (NASA)、美國國家科學基金會 (NSF) 配合與合作，共同保護科學任務和電波望遠鏡。

衛星網路領域多家爭鳴、競爭激烈，SpaceX、Viasat(VSAT-US)、DISH(DISH-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都希望分一杯羹，此時 FCC 的許可，對積極擴張規模的 SpaceX 來說格外關鍵。

SpaceX 已經發射約 3500 顆第一代星鏈衛星到軌道上，該服務截至今年 6 月約有 50 萬名訂閱用戶。SpaceX 也持續擴大星鏈的產品陣容，把服務賣給住宅、企業、休旅車、海運和航空業客戶等。