超微Q4 x86處理器市占逼近三分之一 Arm市占小跌

Mercury Research 報告顯示，去年第 4 季，超微 (AMD-US) 在中央處理器 (CPU) 市場的市占率已達將近三分之一， 軟銀集團 (Softbank) 旗下 IC 設計商安謀 (ARM) 市占率則較上季下滑。

雖然英特爾 (INTC-US) 依然穩居 x86 處理器市場龍頭寶座，近年來卻被 AMD 搶走部分市占率。Mercury Research 數據顯示，去年 Q4，英特爾在 x86 處理器市場的市占率為 68.7%，AMD 則上升至 31.3%。

Mercury Research 總裁 Dean McCarron 表示，這是個人電腦 (PC) 市場自 1980 年代以來最低迷的時期，對整體產業來說可能也是史上最慘。疫情紅利消散後，隨著通膨率和經濟不確定性上升，消費者和企業紛紛放慢採購速度。

同樣面臨經濟困境，AMD 和英特爾的業績表現卻是兩樣情。AMD 上月公布銷售額超出華爾街預期，反觀英特爾不僅財報表現不佳，還預期本季將出現虧損，獲利不佳更迫使該公司執行減薪計畫。

PC 銷量下滑也影響到蘋果的 Mac 系列，而 Mac 使用的 PC 晶片正是採用 Arm 架構所設計出來的。

Mercury 表示，蘋果自研晶片以及高通為 Windows PC 打造的最新晶片，使 Arm 在 PC 晶片市場的市占率達到 13.3%，高於一年前的 10.3%，但較上季的 14.6% 下滑。

藉由提供技術授權，Arm 在蘋果、高通等客戶的晶片生產過程中扮演重大角色。該公司預估將在今年稍晚掛牌上市。