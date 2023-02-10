雅虎年底前裁員20% GitLab宣布砍7%人力後股價重挫

科技業裁員消息不斷，雅虎 (Yahoo) 周四 (9 日) 聲明，今 (2023) 年底之前將裁員 20% 以上，單就本周已裁員 1000 人。開源平台 GitLab (GTLB-US) 也宣布將裁員 7%。

私募股權公司阿波羅全球管理 (Apollo Global Management) 於 2021 年 9 月自 Verizon 手中收購雅虎 90% 股權，根據 PitchBook 數據，雅虎當時約有 1 萬名員工。

美國新聞網站《Axios》報導，雅虎最新一波將裁員 1600 人以上，意味該公司目前員工人數接近 8000 人。

此波裁員是雅虎精簡廣告部門營運的廣泛計畫之一，雅虎發言人表示，雅虎商業部門的戰略「難以達到公司全端的高標準」。

雅虎發言人說：「有鑑於新雅虎廣告集團的新重點，2023 年底之前，前雅虎商業部門的員工人數將減少近 50%，這是困難的決定，但從長遠來看，這將簡化和加強雅虎的廣告業務，為客戶和合作夥伴提供更好的價值。」

雅虎表示，公司將轉向聚焦與數位廣告公司 Taboola 的 30 年合作夥伴關係，以滿足廣告服務。

GitLab 裁員 7%

無獨有偶，開源平台 GitLab (GTLB-US) 執行長 Sid Sijbrandij 周四也宣布將裁員 7%，即約 130 人，當日股價聞訊下挫 14%。

Sijbrandij 說，當前的宏觀經濟環境艱難，雖然企業仍在投資，但對軟體投資採取更保守的方式，且耗費更多時間才做出採購決定。「公司的支出已與負責任的成長承諾不匹配，所以我們需要採取進一步措施。」

根據 PitchBook 數據，GitLab 擁有 1860 名員工。

GitLab 是微軟 (MSFT-US) GitHub 最大勁敵，主司為協作軟體開發提供企業級服務，其客戶包括高盛、瑞銀、Nvidia 和西門子等。

近幾個月來，多家科技公司均宣布裁員，包括 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟等，許多公司均將裁員行動歸咎經濟大環境不佳。GitLab 沒有立即回應置評請求。