英特爾宣布管理層減薪 CEO帶頭砍薪25%

個人電腦 (PC) 市況不佳，使英特爾面臨龐大獲利壓力，英特爾 (Intel) 周二 (31 日) 證實減薪消息，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將帶頭砍薪 25%。

據《Oregonlive》和《彭博》報導，減薪影響範圍集中在管理階層，其中，中階主管減薪 5%，高階主管減薪 10%，執行領導團隊砍薪 15%，執行長季辛格減薪幅度則高達 25%。

《Oregonlive》指出，減薪計畫將從 3 月 1 日開始生效，計時人員和 7 級以下的員工不受影響，年終獎金也會繼續保留，不過，所有員工的績效與分潤獎金都將停止發放，401(K) 退休金的提撥比率也砍半至 2.5%。

英特爾證實減薪消息，聲明指出：「隨著我們繼續應對總體經濟阻力，努力降低公司成本，我們對 2023 年的員工薪酬和獎勵計畫進行多項調整，這些變動將為高階群體帶來顯著影響，有助於支持加速轉型並取得長期戰略所需的投資和人力。」該公司未說明有多少員工符合減薪條件。

為了彌補獲利不佳對公司營運的衝擊，英特爾此前已宣布裁員，並計劃今年減少 30 億美元的資本支出。

英特爾上周公布去年 Q4 營收下滑 32%，未達市場預期，並發布悲觀財測，預估本季營收較去年同期大減 40%，且預估出現虧損。