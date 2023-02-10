第九次了！巴菲特又減持比亞迪 手上股票還剩多少？

「股神」巴菲特又減持中國電動車大廠比亞迪 (01211-HK) ，套利近 11 億港元，持股比率降至 11.87%，為巴菲特第九次減碼。

港交所文件顯示，巴菲特掌控的波克夏 (BRK.B-US) ，上周五（3 日）減持 423.5 萬股或 0.39%，每股平均價為 257.9 元，套現 10.9 億港元。波克夏持股降至 1.3 億股或 11.87%。今年以來，這是港交所第三次揭露波克夏減持比亞迪 H 股，也是去年 8 月波克夏首次減持以來巴菲特第九次出手。

波克夏在 2008 年以每股 8 港元買入 2.25 億股比亞迪 H 股，持有時間長達 14 年，直至 2022 年 8 月首度減持。目前波克夏累計已減持約 9,500 萬股，持倉已經減少超過四成。按比亞迪 H 股周四收盤價 249.4 港元計算，目前巴菲特的持股市值達 324 億港元。

未來巴菲特是否會繼續減持，投資人仍需進一步觀察。從過往經驗來看，波克夏一旦減碼持有時間超長的企業，很可能會持續減持，如波克夏持有時間超過 30 多年的富國銀行 (WFC-US) ，就被徹底清倉，波克夏也大砍嬌生 (JNJ-US) 和寶鹼持倉。

儘管巴菲特減持速度和力道出現加快趨勢，但整體而言，巴菲特減持利空對比亞迪股價的影響並不大，且這次減持均價，是近七次最高價。

日前有消息稱，比亞迪內部將今年銷量目標定在 400 萬輛。對此，比亞迪並未明確回應。該公司說，受疫情影響，市場、消費需求及供應鏈體系面臨很多不確定性，因此全年銷售目標不好判斷。

儘管如此，比亞迪最近銷售數據仍可圈可點。1 月銷量為 151,341 輛，較一年前激增 58.6%；乘用車銷量為 150,164 輛（含出口 10,409 輛），暴增 57.8%。具體來看，比亞迪 1 月 DM 車型銷量為 78,826 輛，EV 車型 71,338 輛。

各大車廠公布的 1 月經營數據，則普遍下滑，不少製造商的銷量大幅下滑，零跑、問界的降幅甚至超過 50%。

對於新能源車，中金公司的最新研究報告指出，乘用車方面，預測今年電動車銷量將呈現前低後高走勢，本季批發銷量預計達到 150 萬輛，全年達 900 萬輛。

至於比亞迪，各大機構紛紛看好該車廠後市表現。長江證券認為，比亞迪的新能源新平台技術優勢領先，動力電池技術和成本優勢領先，外供空間大。他們給出維持「買入」評級。

申港證券則表示，比亞迪 1 月市占率接近四成，並高於去年水準，行業龍頭地位穩固。申港證券維持「買入」評級。

申港證券預測，比亞迪 2022-2024 年營業收入為人民幣 4,202/7,486/8,745 億元，增長 94.4%/78.1%/16.8%， 歸母淨利潤為 168/316/465 億元，成長 450.4%/88.6%/47.2%。