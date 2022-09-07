瑞士信貸將出售全球信托業務 進行全面改革

根據瑞士信貸集團（Credit Suisse）周二（6 日）的聯合聲明，該公司已同意將其全球信託業務出售給畢達菲爾特銀行（The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited）和 Gasser Partner trust，預估兩筆交易將於明年上半年完成，不過並未公布具體財務細節。瑞士信貸經過一系列醜聞與虧損後，開始對其業務進行全面改革。

據悉，畢達菲爾特銀行將買下瑞士信貸在根西島（Guernsey）、新加坡和巴哈馬群島的業務，而 Gasser Partner 將收購瑞士信貸信托公司在列支敦士登的業務。

瑞士信貸目前正在努力走出多年來的醜聞和虧損。該公司不久前遭億萬富豪、喬治亞前總理艾萬尼斯維利（Bidzina Ivanishvili）在新加坡法院指控，旗下信託部門未能採取措施防止他遭受 12.7 億美元虧損。

該起官司於周二開庭審理，瑞士信貸正努力替自己辯護，不願支付高達逾 10 億美元的賠償金。

財務方面，瑞士信貸 7 月底公布的財報顯示，該公司第二季淨營收年減 29% 至 36.45 億瑞士法郎；淨虧損為 15.93 億瑞士法郎，連續三季虧損，原因是市場波動和客戶流動疲弱，其投資銀行業務再次出現虧損。

此前該公司在 Archegos 爆倉事件、Greensill Capital 倒閉事件中承受財務打擊，累積虧損高達 55 億美元。

營運方面，月初有報導指出，該公司正在考慮裁員 5,000 人，約占其整體員工的十分之一，其中大部分裁員將集中在總部蘇黎世，該裁員計畫目的是將公司整體成本再削減 10 億美元。

另外 8 月初時，瑞士集團最大股東 Harris Associates 呼籲盡快修復期投資銀行業務，或尋找其他選項以獲得可持續的回報。