半導體產業首家 日月光連7年獲DJSI評比最高分

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (11) 日宣布，旗下日月光榮獲 2022 年道瓊永續指數(DJSI)「半導體及半導體設備產業」最高分，不僅為全球半導體產業第一家，也是全台灣所有產業別第一家連續 7 年獲得最高分的企業，同時為台灣第一家連續 6 年榮獲碳揭露組織 CDP「氣候變遷」領導等級的公司。

日月光在 ESG 上的長期作為與績效一直受到國內外永續評比機構的正面肯定，除 DJSI 與 CDP 之外，也連續 8 年入選英國富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)、名列台灣公司治理評鑑前 5% 上市公司以及連續 6 年入選台灣永續指數成分股，並在國內榮獲台灣企業永續獎與年度報告書等多項單項獎。

今年道瓊永續指數的表現上，日月光在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分，同時也連續 7 年入選「世界指數」與「新興市場指數」，在 24 個子項目中「重大性、風險管理、商業道德、政策影響、創新管理、產品召回、環境報告、產品責任、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善事業、隱私權保護、客戶關係管理」共 13 個項目獲得滿分。

此外，連同「氣候策略、勞動實踐指標、人權」共 16 個項目獲得產業最高分；今年全球共 76 家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」(DJSI World) 成份股，最後僅 9 家企業入選。

日月光投控董事長張虔生表示，身為全球封測產業領導者，因應隨之而來的衝擊與挑戰，打造永續新商業模式，兼顧永續與企業營運成長，公司責無旁貸，今年前三季營收年增 24%、獲利穩定成長，未來將以更積極、更正面的態度實踐 ESG 願景，唯有持續的創新思維與作法，才能增進核心競爭力，穩健成長。

日月光也積極從節能與能源轉型雙管齊下，佈局智慧工廠、智能電網等多項綠色技術創新專案，以「節能」、「綠能」及「儲能」三大方針推動綠色轉型，已通過科學基礎減量目標倡議組織 (SBTi) 認可，設定 2030 年絕對減量目標，分階段履行 2050 年淨零排放承諾，全球有 13 個廠區使用 100% 再生電力或憑證，佔總電力使用量 24%。

日月光也在 2022 年首次發行氣候相關財務揭露 (TCFD) 報告書，揭露因應氣候變遷問題的治理與策略、風險管理、減量目標與計畫。

日月光更設立「日月光社會企業股份有限公司」，應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，發揮企業正面影響力，已投資新台幣 2.5 億元，規劃智慧科技農地永續利用、開發循環經濟環保產品及擬設置員工長者日照中心等。

同時透過「日月光環保永續基金會」和「日月光文教基金會」，持續推動植樹造林、海洋守護、生物多樣化、樂齡長者青銀共學及弱勢兒童助學等公益專案，期盼能創造更美好的社會與永續環境。

今年日月光為發揚集團創辦人張姚宏影女士百折不撓的創業精神，舉辦首屆「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，提供 1000 萬元獎金，期望能夠激發永續創新技術與思維，帶動台灣永續創新創業風潮，發揮日月光正向影響力。

張虔生強調，日月光積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，促進人類智能生活的福祉與便利性，以實際的行動實踐我們企業公民的角色，期盼大家都能共同茁壯成長，建構美好的未來。