〈穩懋法說〉去年Q4轉虧每股虧0.22元 全年EPS 4.21元探七年低點

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (9) 日召開法說會，受全球安卓智慧型手機市場庫存調整持續影響，去年第四季產能利用率進一步下滑到 30%，不過在產品組合、費用控制得宜下，本業由虧轉盈，但受匯兌、子公司調整營運規模處分廠房等業外損失影響，單季由盈轉虧，每股虧損 0.22 元，全年則仍維持獲利，每股純益 4.21 元，下探 2016 年以來、近七年低點。

穩懋去年第四季營收 35.27 億元，季減 9.77%、年減 51.13%，毛利率回升至 22.14%，季增 6.18%、年減 18.36%，本業由虧轉盈，單季營益率轉正達 0.54%，不過受業外影響，單季虧損約 1.77 億元，淨利率 - 5.02%，每股虧損 0.22 元，單季罕見虧損。

累計穩懋去年全年營收 183.3 億元、年減 30%，毛利率 25.75%、年減 11.57 個百分點，營益率也降為 8.09%、年減 16.45 個百分點，稅後純益 13.98 億元、年減 73.2%，淨利率 7.63%、年減 12.27 個百分點，三率三降，每股純益 4.21 元。

綜觀第四季產品組合，穩懋表示，雖然手機 PA 客戶年底出現少量急單，但整體下滑幅度還是最大，3D 感測營收經過新品發表旺季後也逐步下滑，基礎建設相關營收雖然略低上季水準，但去年第四季營收比重已超越手機 PA 成為營收最高的族群，Wi-Fi 營收則在部分客戶回補庫存下出現小幅增長。

穩懋進一步指出，俄烏戰爭到現在仍持續中，而中國防疫封控 / 解封、美中貿易衝突持續惡化等，均打亂過去供應鏈全球分工，且通貨膨脹也影響終端消費需求，因此綜觀去年全年，屬消費性產品的手機 PA、Wi-Fi PA、3D 感測都面臨到不同程度的衰退，不過非屬消費性產品的基礎建設則逆勢成長，尤其是與 5G 基礎建設高度連結的氮化鎵 (GaN) 產品表現特別突出。

產品組合方面，穩懋去年第四季 Cellular PA、Wi-FI 占比各達 25-30%、5-10%，基礎設施 Infra. 比例則超越 Cellular PA 成為營收貢獻最大領域，占比達約 35-40%，其他則占 26%，與上季持平。