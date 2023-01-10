〈稅收統計〉去年證交稅衰退近千億元 創史上最大減量

台股人氣退燒，證交稅去年每月均較前一年同期衰退，根據財政部最新統計，去年 12 月證交稅實徵淨額僅 142 億元，較去年同期減少 74 億元、年減 34.1%；累計去年實徵淨額 1756 億元，年減 998 億元、創史上最大減量，年減 36.3%，為 2002 年來最深跌幅。

財政部今 (10) 日發布最新稅收統計，全年稅收實徵淨額共 3 兆 2191 億元，較去年同期增加 3449 億元，年增幅 12%。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，去包括關稅、營利事業所得稅、綜合所得稅、遺產稅、菸酒稅、營業稅、房屋稅、使用牌照稅等稅目，全年稅收均創新高，以實徵淨額與 2021 年相較，營所稅增加 3225 億元、綜所稅增加 1197 億元。

營所稅方面，去年實徵淨額 1 兆 243 億元、年增 45.9%，主因受到上市櫃公司獲利大幅成長帶動；綜所稅去年實徵淨額 6499 億元、年增 22.6%，主因是盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅皆有所增加。

去年營業稅實徵 5284 億元、年增 5.8%，受惠國內產銷活動穩定，及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加交互影響。

不過，反觀證交稅、貨物稅、土增稅等稅目，均未達預算目標。對此，陳玉豐表示，證交稅衰退主要原因包括基期高，加上俄烏戰爭、通膨升息、中國疫情封控等因素干擾，股市易受經濟風吹草動影響。