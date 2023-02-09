大摩：美股恐怕已偏離基本面 威脅市場穩定

摩根士丹利財富管理部門投資長 Lisa Shalett 警告，在企業獲利和經濟預期持續惡化情況下，股市出現反彈，產生威脅市場穩定的「巨大脫節」，美股恐怕已經偏離基本面。

Shalett 表示，相對於防禦性股票，對經濟敏感的股票飆漲，表明市場對未來成長充滿信心。然而，零售銷售、製造業和商業信心等指標隨著企業獲利惡化而走弱。結果是，防禦性股票的表現從未像如今這樣，與領先經濟指標如此不同步。

儘管這種不匹配的情況，逐漸被市場認為是經濟將會軟著陸的跡象，但 Shalett 對此持懷疑態度。她將最近股市反彈，歸因於短期技術性因素，像是放空者回補空頭部位，以及投資人湧向去年跌幅最大股票的季節性趨勢。

Shalett 指出，換句話說，由技術面驅動的反彈，已經使股市偏離基本面。

自 1 月初以來，防禦性股票下跌 2%。與此同時，標準普爾 500 指數從去年 10 月的低點上漲 17%。部分人士也認為，這樣的情況與央行減緩需求以抑制通膨的努力相違背。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 則認為，，即使美國經濟展現十足韌性，但因股票估值已高，美股進一步上漲空間有限。

高盛 David Kostin 為首的策略師團隊也說，標普 500 年初大漲，已經把優於預期的經濟成長和公債殖利率下降反映在價格上，但從高估值、高利率和低迷的企業獲利來看，漲勢難再延續。