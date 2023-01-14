摩根大通CEO戴蒙坦承 收購Frank是巨大錯誤

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周五 (13 日) 承認，砸上億美元收購大學理財網站 Frank 是「一大錯誤」，目前該交易已進入訴訟。

摩根大通 (JPM-US) 於 2021 年 9 月以 1.75 億美元收購新創公司 Frank，並稱該網站是「成長最快的大學財務規劃平台」，在 6000 所學校中擁有約莫 500 萬名學生用戶，盼藉此投資新創科技，深耕數位化領域。

令人意外的是，摩根大通去年 12 月將 Frank 創辦人 Charlie Javice 一狀告上法院，指控其捏造客戶人數，事實上客戶人數不到 30 萬。

摩根大通指控，在簽署交易之前，摩根大通已執行盡職調查工作 (D.D) 驗證其客戶群，仍遭 Charlie Javice 與數據科學教授通謀捏造數百萬學生所欺騙。

摩根大通在訴狀中說，「初步證明顯示 Frank 似有成長潛力，未來可望成為一家成功的企業，但為了謀取更多資金，Javice 決定欺騙，包括捏造 Frank 的成功、規模與其市場滲透度的深度。」

Javice 的律師沒有立即回應置評請求。

摩根大通本周關閉該網站，該網站則將希望申請聯邦學生援助表格者導引至 StudentAid.gov 網站。

據《華爾街日報》報導，在摩根大通提起訴訟之前，Javice 先行控告該銀行惡意解聘她，目的在於免於支付因該收購交易而積欠她的 2800 萬美元。

摩根大通在訴狀中詳述 Javice 與數據科學教授之間的電子郵件往來，他們在郵件中討論如何製作虛假學生數據庫，而教授則從中獲得 1.8 萬美元。

該交易令摩根大通招致「濫用股東的錢收購」的質疑，戴蒙周五為公司的盡職調查工作辯護，稱公司的收購交易非常自律。

戴蒙承認這筆交易是大錯誤，但表示他不希望這段經歷令公司業務領袖變得過於謹慎保守。「不管怎樣，這顯然是巨大錯誤，但我不希望我們公司因此害怕錯誤而什麼都不做。」