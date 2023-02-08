OKX宣布將向土耳其地震災區捐款100萬裏拉

OKX宣布將向土耳其地震災區捐款100萬裏拉。(圖：OKX)
OKX宣布將向土耳其地震災區捐款100萬裏拉。(圖：OKX)

土耳其發生 7.8 級強震，正面臨有史以來最嚴重的災難之一 。 2 月 7 日，OKX 通過官方推特表示，土耳其發生地震的消息令人心碎，將捐款 100 萬裏拉以幫助在土耳其地震中受到影響的人。

OKX CEO 轉發推文並表示，向在土耳其地震中受到影響的人們送去愛和支持，正在與所有有可能受到影響的員工保持聯繫，並盡最大努力提供緊急幫助，希望大家注意安全。

另外，OKX CEO 也全力提供安全方案並為在烏克蘭員工提供生活保障，

OKX CEO 在社交媒體表示，隨著烏克蘭局勢的緊張，我們已經與所有當地可能受影響的員工取得了聯繫，並儘我們所能在非常時期提供必要的幫助。OKX 自 2018 年在烏克蘭當地設有辦公室，OKX 目前正在全力尋找撤離協助方資源，幫助員工轉移至安全區域，後續也將針對該部分員工製定全面的津貼保障計劃，與員工共渡非常時期。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/   

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