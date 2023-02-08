OKX宣布將向土耳其地震災區捐款100萬裏拉

土耳其發生 7.8 級強震，正面臨有史以來最嚴重的災難之一 。 2 月 7 日，OKX 通過官方推特表示，土耳其發生地震的消息令人心碎，將捐款 100 萬裏拉以幫助在土耳其地震中受到影響的人。

OKX CEO 轉發推文並表示，向在土耳其地震中受到影響的人們送去愛和支持，正在與所有有可能受到影響的員工保持聯繫，並盡最大努力提供緊急幫助，希望大家注意安全。

另外，OKX CEO 也全力提供安全方案並為在烏克蘭員工提供生活保障，

OKX CEO 在社交媒體表示，隨著烏克蘭局勢的緊張，我們已經與所有當地可能受影響的員工取得了聯繫，並儘我們所能在非常時期提供必要的幫助。OKX 自 2018 年在烏克蘭當地設有辦公室，OKX 目前正在全力尋找撤離協助方資源，幫助員工轉移至安全區域，後續也將針對該部分員工製定全面的津貼保障計劃，與員工共渡非常時期。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/