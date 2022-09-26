派樂騰人事地震不止 行銷長將離職赴Autodesk履新

在這家運動器材製造商進行廣泛的高管重組幾周後，派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 行銷長崔思德 (Dara Treseder) 將離開公司。

崔思德的最後上班日是 10 月 4 日，他將前往 Autodesk (aDSK-US) 任職。她在派樂騰負責行銷和會員管理，直接向 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 匯報。本月稍早，聯合創始人兼前 CEO 佛利 (John Foley) 離開董事會主席職位。

自 2 月接任 CEO 以來，麥卡錫一直致力於增加訂閱收入來重振陷入困境的業務並增加現金流。派樂騰在疫情初期由於健身房關閉而蓬勃發展，但之後虧損一直在增加，因為它正努力擴大其客戶群並贏回投資人的信心。

在崔思德監督下，派樂騰上周推出價值 3195 美元的划船機，並在 9 月初推出一項全國性的飛輪租賃方案。她還負責推動派樂騰向澳大利亞的擴張以及與碧昂絲 (Beyonce) 和「飛人」博特 (Usain Bolt) 的合作。

派樂騰周一 (26 日) 發表聲明指出，「在她任職期間，派樂騰成為最受歡迎的文化品牌之一，我們的會員群已從超過 260 萬增加到超過 690 萬。」

曾在 Apple (AAPL-US) 和 Goldman Sachs (GS-US) 領導行銷團隊的崔思德將擔任 Autodesk 的行銷長。