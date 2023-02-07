鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾談話 Google推AI聊天機器人Bard

美股重要看點：
Fed 主席鮑爾將發表談話。美今日將公布 12 月貿易收支。美國 10 年期公債殖利率來到 3.64%。美股期貨週二 (7 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。
Fed 主席鮑爾將於台灣時間週凌晨 1 點發表談話。投資人將檢視相關言論，以尋求對經濟預期的線索，特別是與通膨放緩和即將面臨的經濟衰退有關的線索。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一 (6 日) 釋出鷹派言論稱，美國 1 月非農就業報告遠超預期，可能意味著美國央行必須做更多的工作，若經濟仍持續過熱，終點利率可能高於先前預期。
波斯提克週一指出，他基本預期聯準會還會再升息 2 次，終點利率達 5.1%，並在整個 2024 年保持在該水平，與聯準會去年 12 月預測值一致，但是若經濟數據持續強於預期，他可能支持在此基礎上再升息 1 碼，甚至不排除 2 碼 (即終點利率超過 5.6%)。
摩根大通策略師 Marko Kolanovic 周一 (6 日) 認為，投資者應該淡化上周聯準會引發的股市反彈，認為美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。
他認為今年前三個月可能標誌著「市場的拐點」，第二和第三季可能不妙。他補充說，由於聯準會可能會在一段時間內維持高利率，到今年年底，經濟基本面將再次惡化。
Kolanovic 率領的策略師團隊建議，投資者應利用市場當前的強勁表現，減少風險部位。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師也表示，投資者不應相信自己正處在新一輪牛市的開始，企業獲利衰退仍將是今年主要面臨的風險。
策略師警告稱，不利因素並未消退，降息時間可能晚於市場預期。由於勞動力市場強勁的和美元強勢，都顯示經濟仍能承受更緊縮的行動，因此美聯準會 (Fed) 仍可能維持高利率。「投資人實在沒有理由對降息感到興奮。」
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 34.99 點，或 0.1%，收 33,891.02 點。
- 那斯達克指數下跌 119.5 點，或 1%，收 11,887.45 點。
- 標普 500 指數下跌 25.4 點，或 0.61%，收 4,111.08 點。
- 費城半導體指數下跌 52.36 點，或 1.70%，收 3,029.74 點。
今日重要總經數據：
- 美國 12 月貿易收支 (億美元)，預估 - 687，前值 615.1
重要個股動態：
1. Alpabet (GOOGL-US)
OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 推出不到 4 個月，Google 母公司 Alpabet 週一 (6 日) 透過官方部落格宣布，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 已經準備就緒，將在未來數週內開放給大眾使用，力保 AI 龍頭位置。
Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 週一於公司官方部落格中表示，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 將在未來幾週內向公眾開放，並為旗下搜尋引擎及開發者增加 AI 功能，在開放給大眾前，會先提供「信任的測試者」搶先試用。
2. 特斯拉 (TSLA-US)
投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 在週一 (6 日) 表示，受惠於中國市場對特斯拉 (TSLA-US) 電動車的需求增加、美國實行電動車稅收減免等利多因素，都將推升特斯拉股價，他將目標價上調至 225 美元。
Ives 在最新的報告中，重申了對特斯拉的「跑贏大盤」的評級，同時將目標價從 200 美元上調至 225 美元。值得注意的是，特斯拉今年迄今漲幅超過 80%。
3. 蘋果 (AAPL-US)
由於智慧手機市場需求前景低迷，蘋果 (AAPL-US) 在中國的第三方電商平台正在降價出售高階 iPhone，折扣幅度高達 10%，顯示短期內 iPhone 產品供需正在發生重構，但數據顯示，蘋果近兩年來幾乎獨霸中國高階機種市場 80% 以上市占率，市場仍然看好蘋果高階機型未來長期表現。
研究機構 Canalys 分析師朱嘉弢認為，市面上現有產品在某些時間點降價，也是正常商業策略。「今年蘋果在國內的表現會不錯，這是基本面，主要看歐洲是否會拖累它。」他表示。