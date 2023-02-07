鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾談話 Google推AI聊天機器人Bard

美股重要看點：

Fed 主席鮑爾將發表談話。美今日將公布 12 月貿易收支。美國 10 年期公債殖利率來到 3.64%。美股期貨週二 (7 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨漲 0.05%，那斯達克 100 期貨漲 0.17%。

Fed 主席鮑爾將於台灣時間週凌晨 1 點發表談話。投資人將檢視相關言論，以尋求對經濟預期的線索，特別是與通膨放緩和即將面臨的經濟衰退有關的線索。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一 (6 日) 釋出鷹派言論稱，美國 1 月非農就業報告遠超預期，可能意味著美國央行必須做更多的工作，若經濟仍持續過熱，終點利率可能高於先前預期。

波斯提克週一指出，他基本預期聯準會還會再升息 2 次，終點利率達 5.1%，並在整個 2024 年保持在該水平，與聯準會去年 12 月預測值一致，但是若經濟數據持續強於預期，他可能支持在此基礎上再升息 1 碼，甚至不排除 2 碼 (即終點利率超過 5.6%)。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 周一 (6 日) 認為，投資者應該淡化上周聯準會引發的股市反彈，認為美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。

他認為今年前三個月可能標誌著「市場的拐點」，第二和第三季可能不妙。他補充說，由於聯準會可能會在一段時間內維持高利率，到今年年底，經濟基本面將再次惡化。

Kolanovic 率領的策略師團隊建議，投資者應利用市場當前的強勁表現，減少風險部位。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師也表示，投資者不應相信自己正處在新一輪牛市的開始，企業獲利衰退仍將是今年主要面臨的風險。

策略師警告稱，不利因素並未消退，降息時間可能晚於市場預期。由於勞動力市場強勁的和美元強勢，都顯示經濟仍能承受更緊縮的行動，因此美聯準會 (Fed) 仍可能維持高利率。「投資人實在沒有理由對降息感到興奮。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 12 月貿易收支 (億美元)，預估 - 687，前值 615.1

重要個股動態：

OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 推出不到 4 個月，Google 母公司 Alpabet 週一 (6 日) 透過官方部落格宣布，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 已經準備就緒，將在未來數週內開放給大眾使用，力保 AI 龍頭位置。

Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 週一於公司官方部落格中表示，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 將在未來幾週內向公眾開放，並為旗下搜尋引擎及開發者增加 AI 功能，在開放給大眾前，會先提供「信任的測試者」搶先試用。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 在週一 (6 日) 表示，受惠於中國市場對特斯拉 (TSLA-US) 電動車的需求增加、美國實行電動車稅收減免等利多因素，都將推升特斯拉股價，他將目標價上調至 225 美元。

Ives 在最新的報告中，重申了對特斯拉的「跑贏大盤」的評級，同時將目標價從 200 美元上調至 225 美元。值得注意的是，特斯拉今年迄今漲幅超過 80%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於智慧手機市場需求前景低迷，蘋果 (AAPL-US) 在中國的第三方電商平台正在降價出售高階 iPhone，折扣幅度高達 10%，顯示短期內 iPhone 產品供需正在發生重構，但數據顯示，蘋果近兩年來幾乎獨霸中國高階機種市場 80% 以上市占率，市場仍然看好蘋果高階機型未來長期表現。

研究機構 Canalys 分析師朱嘉弢認為，市面上現有產品在某些時間點降價，也是正常商業策略。「今年蘋果在國內的表現會不錯，這是基本面，主要看歐洲是否會拖累它。」他表示。