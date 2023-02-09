美股重點新聞摘要2023年02月09日

今日操盤前瞻

多名 Fed 官員發言

美股財報 (2/8 盤後)：迪士尼 (DIS)、美高梅 (MGM)、羅賓漢 (HOOD)、Affirm(AFRM)

中國 1 月社會融資規模

美國上周失業金數據

美股財報 (2/9 盤前)：百事可樂 (PEP)

迪士尼宣布裁員 7000 人、Disney + 訂閱流失沒想像中差 盤後跳漲

迪士尼 (DIS-US) 周三 (8 日) 公布第一季財報，訂閱人數流失程度不若預期嚴重、營收和獲利高於預期，執行長艾格 (Bob Iger) 並宣布將裁員 7000 人，以及削減 55 億美元成本的計畫，激勵盤後股價跳漲。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁：央行 5.1% 終點利率的預測非常合理

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（8 日）接受華爾街日報（WSJ）採訪時表示，聯準會（Fed）官員去年 12 月的預測是今年利率走向的良好指引，政策可能需要在未來幾年保持限制性水準以壓低通膨。閱讀全文...

Fed 理事華勒放鷹：利率可能會高於市場預期 抗通膨戰爭尚未結束

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周三（8 日）在通膨問題上的措詞強硬，他警告雖然今年通膨似乎將繼續放緩，但對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。閱讀全文...