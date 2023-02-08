〈餐飲元月營運爆衝〉全台每20人就有1人春節進王品 1月營收寫歷史新猷

連鎖餐飲集團將陸續公告 1 月業績，由王品 (2727-TW) 領銜登場，今 (8) 日公告 1 月合併營收首度衝破 20 億元關卡達 21.71 億元，月增 24.69%、年增 26.7%，創單月新高紀錄，其中，台灣事業體營收達 16.6 億元，也是新高；王品統計，春節連假全台來客數逾 110 萬人，等於每 20 人就有約 1 人在王品集團吃飯，因而創造史無前例 19 家千萬大店紀錄。

王品指出，1 月台灣事業群業績大爆發，刷新單月營收 14.5 億元舊紀錄，月增 14.52%、年增 36.65%。

而中國事業群營收也大幅回升至 5.1 億元，為 5 個月新高，月增 75.69%、年增 2.34%。

王品指出，今年國內春節假期不僅是史上最長，也是史上最旺，台灣 305 家店動能全開、店店爆滿，翻桌率高達 4-6 輪，10 天連假總來客數突破 110 萬人、貢獻 6.8 億元業績，較去年春節同期大增達 50%。

其中，初二回娘家、初三走春兩日為春節業績高峰，最有團圓氛圍的享鴨 6 家門店中，即有 4 家單月業績破千萬元，而西堤牛排業績年增也超過 60%，王品牛排則年增 80%。

王品統計，王品牛排和夏慕尼鐵板燒分別有 2、3 家門店達單月營收千萬元，加上鍋物品牌青花驕、和牛涮、嚮辣 7 家門店、燒肉品牌肉次方 3 家門店，台灣事業群 1 月史無前例誕生 19 家千萬大店。

而王品中國事業群也迎春報喜，隨著各級政府均強調擴大消費為優先，業績已較上月大增 2.2 億元。

展望後市，隨著兩岸餐飲市場全面復甦，緊接著西洋情人節、228 連假將至，王品樂觀看待，2 月仍有望延續 1 月營運熱度。