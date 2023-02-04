餐飲業加薪搶才 月薪上看54K 元月職缺激增逾2成

餐飲業自去年底起業績大爆發，同時面臨人力吃緊問題，有業者祭出加薪，正職月薪上看 54K，並大手筆提升員工福利，除了第一線基層人員外，在外場能獨當一面的中階幹部及內場廚務主管，都是餐飲業極欲延攬的人才類型。根據 1111 人力銀行資料庫顯示，1 月有高達 13 萬筆餐飲相關職缺，較去年同期激增 22.7%。

新冠疫情走向共存，農曆年期間內需大爆發，連鎖餐飲集團衝出亮眼業績，來客數直線上升，年後還有春酒、情人節、228 連休等假期加持，營運動能看俏。

為解決缺工困境、提升就業誘因，餐飲業者不僅宣布加薪，還加碼員工福利，像是乾杯集團開出上看 5 萬 4 的正職月薪，以及跟著集團展店腳步外派到英國的工作機會；近來積極展店的饗賓餐旅事業也推出育兒津貼補助措施，員工家中第一次有新成員出生，就會發放 2 萬元作為祝賀，第二胎同樣發放 2 萬元津貼，第三胎則補助 5 萬元，大搶人才。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔表示，從年底開始一直到隔年的第一季，是餐飲業年度最大的旺季，從經濟部統計處的數字來看，餐飲業從去年 11 月起營業額就快速成長，年成長 13.3%，擺脫低迷困境，而這股成長的動能更延續到年節期間，連鎖餐飲集團業績大幅增加，預估元月份營收年增率有機會創下新高。

沐青股份有限公司 (龜記) 創辦人李其翰表示，因應手搖飲產業成長的趨勢，在年初內勤端已調薪 8% 到 10%，門市部分，正職 3 萬 1 起跳，店長薪資上看 3 萬 8，工讀人員在完成 3 週的內部訓練後，時薪最高可以達到 200 元，每個月還有業績獎金，來激勵第一線的同仁，今年將持續擴大徵才。

陳尹柔表示，餐飲業的入行門檻較低，基層工作者不需特殊專業，更看重求職者的熱誠與興趣，且入行後大多有輔導機制，從業人員考照後還能再墊高薪資。