開學商機爆發 兩大電商平台筆電熱賣

國內兩大電商平台富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 今(8) 日同步指出，今 (2023) 年開學商機大爆發，momo 購物網統計，近一周筆電較去年同期銷量大增超過 40%，而 PChome 24h 購物則是文具買氣飆升 3 倍，筆電買氣也周增達 70%。

網家指出， PChome 24h 購物站上開學各式用品的買氣持續攀升，其中，文具用品買氣近一周較上周飆升 3 倍，書包買氣也較上周呈翻倍成長，筆電則較上周成長 70%。

momo 購物網則表示，開學季 3C 汰換升級商機湧現，近一周筆電銷售年增幅超過 40%，熱賣機款以 14 吋輕薄系列文書筆電、支援多工處理的 15 吋電競筆電，以及 3C 周邊如平板、觸控筆和電子書閱讀器等最受學生族關注。

其中，人氣選品有 momo 獨家 ASUS VivoBook X1402ZA、Microsoft Surface Laptop Go2、ThinkPad Thinkbook 15、Apple 2022 iPad Pro 、旗艦款小米 Xiaomi 平板 5 WIFI。

PChome 24h 購物統計，站上同樣以 14、15 吋輕薄、方便攜帶的文書處理機種最熱銷，為搶攻開學 3C 筆電購買熱潮，已推出 ASUS 決戰開學日活動。

而除了一般文書處理外，近期 Nvidia RTX40 系列顯卡上市，帶動一波高階電競筆電銷售買氣，PChome 24h 購物現貨開賣 MSI GeForce RTX40 筆電、 MSI 微星 Titan GT77HX 13VI-038TW。

另一方面，PChome 24h 購物觀察，中小學生的開學採購需求也相當強勁，尤其文具、保溫杯和兒童書包最熱賣。