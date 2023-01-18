2023餐飲界新星！初魚年營收上看12億元 啟動IPO計畫

連鎖餐飲集團初魚創辦人朱霆理最新透露，去年營收規模已達 10 億元，優於原先預期，目標今 (2023) 年上看 12 億元，年增 20%，並已確定再開 4 家據點，更不排除開出客單價要價萬元的高端新品牌，力拚 3 年內 IPO。

朱霆理指出，至去年底全台已達 20 家店規模，展店速度較原先預期快很多，但開店並不會太氾濫，以服務品質控管為主。

由於初魚旗下每家店座位最多僅 25 個，客單價設定在約 2300 元，走中高端市場，朱霆理說，單店月營收最高有逼近千萬元，坪效平均至少可達 16-18 萬元。

儘管過去幾個月各項成本大漲，朱霆理表示，仍可透過大規模採購緩和食材成本上漲壓力，而對人才調薪也不手軟，鐵板燒專業師傅平均月薪可達 9 萬元，外場服務人員月薪也是 4 萬元起跳，去年已調薪 5%，今年預計再調 5%。

不過，朱霆理強調，初魚品牌高度重視服務，雖給出高於業界不少的薪資水平，但較少對外徵才，主要是靠內部既有員工介紹。

初魚主打日式無菜單握壽司和鐵板燒，旗下擁有「初魚鐵板燒」與「初魚 鮨」兩品牌，目標今年營收上看 12 億元，已確定全年至少再開 4 家店，並以百貨商場為展店主軸。

朱霆理透露，今年還會開出其他定價更高的新品牌，公司內部也已啟動 IPO 計畫，成為餐飲市場的話題新星。

