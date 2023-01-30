〈觀光零售營運進補〉遠百營收衝年增4成 環球購物餐飲一位難求

今 (2023) 年農曆年節出門人潮湧現，遠百 (2903-TW) 整體春節營收相較去年同期，呈現 40% 的高成長；冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心全台 8 家店點春節期間業績也年增超過 25%，其中，六大車站店業績成長更超過 40%，餐廳餐期訂位皆滿一位難求。

今年兔年春節長達 10 天，加上寒流來襲全台氣溫下探，人潮轉進室內購物，遠百統計，保暖衣物家用寢飾、餐飲業種需求暢旺，挹注整體春節營收年增超過 40%。

遠百進一步指出，餐飲、家用寢飾、服飾等業種業績均有年增高達 50% 以上的爆發力，男女童服飾也都有 30% 以上增幅，而看電影的人潮也成長 10%。

環球購物則表示，全台 8 店春節期間不間斷湧現人潮，初一起近 2000 個福袋銷售速度更甚以往，春節期間天天呈雙位數成長，餐廳餐期訂位皆滿，而適合親子體驗的手作活動、親子樂園、影城也是滿滿人潮，整體業績對比去年春節同期，成長超過 25%。

其中，環球購物觀察到，休閒運動、保暖服飾銷售暢旺，行李箱更熱賣到接近缺貨，而手機、遊戲機和餐飲美食業績也有 30% 的成長。

而今年不同於過往人潮集中於春節初期和收假前，環球購物 6 大車站店業績成長超過 40%，板橋車站、南港車站、新左營車站因出遊人潮不間斷，使餐飲、伴手禮需求最熱，而機捷三店包括桃園 A8、林口 A9 和桃園 A19 則反映走春出遊帶動人潮，以親子體驗活動、餐飲鍋物和保暖服飾成長最顯著。