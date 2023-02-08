國巨1月營收85.03億元 寫同期次高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收，因農曆新年假期、工作天數減少，營收 85.03 億元，月減 5.53%、年減 17.09%，但仍創同期次高。

國巨表示，目前供應鏈庫存及終端需求持續調整中，且中國疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，審慎應對業績及營運展望。

而泛國巨集團成員凱美 (2375-TW)1 月營收同樣受到工作天數減少影響而下滑，營收 2.75 億元，月減 37.6%、年減 48%。

凱美表示，1 月三大產品營收同步下滑，電容年減 41.8%、風扇年減 30.5%，電阻年減 53.8%。