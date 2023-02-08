國巨1月營收85.03億元 寫同期次高

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)Tag被動元件國巨凱美被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日公告 1 月營收，因農曆新年假期、工作天數減少，營收 85.03 億元，月減 5.53%、年減 17.09%，但仍創同期次高。 國巨表示，目前供應鏈庫存及終端需求持續調整中，且中國疫情、全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍高，審慎應對業績及營運展望。 而泛國巨集團成員凱美 (2375-TW)1 月營收同樣受到工作天數減少影響而下滑，營收 2.75 億元，月減 37.6%、年減 48%。 凱美表示，1 月三大產品營收同步下滑，電容年減 41.8%、風扇年減 30.5%，電阻年減 53.8%。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+21.47%$12,147原投組報酬率+12.69%$11,269投組標的成分40%神準355820%旺矽622320%華孚623510%精剛158410%國泰美國費城半導體基金ETF延伸閱讀被動元件最壞情況已過 先蹲後跳下半年迎曙光相關貼文