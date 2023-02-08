默克第二階段新廠2025年落成 估創造400個就業機會

默克 (Merck) 今 (8) 日在南科高雄園區新廠預定地舉辦第二階段動土典禮，預計新廠將成為全球首座大型半導體材料科技園區(Mega Site)，產線最快 2025 年落成，提供全球客戶先進製程所需的關鍵材料，並在高雄創造超過 400 個就業機會。

默克表示，此次 15 公頃的園區屬於公司「向上進擊」投資計畫的第二階段，將引進半導體先進製程中關鍵的薄膜、圖形化與特殊氣體等多條產品線，更包含多條全球首度量產的產線。

默克看好，此投資有助公司在全球供應鏈扮演關鍵角色，並在半導體材料需求加速中持續成長。

執行董事暨電子科技事業體執行長凱貝克曼 (Kai Beckmann) 指出，數據為王的時代，半導體運用更加多元，從 5G、AI、IoT 到伺服器、車用與工業用晶片，半導體在未來數位世界中扮演要角，公司作為半導體材料的領導者，期待透過設立高雄半導體科技園區，提供更先進的技術、更快速的服務，幫助全球客戶加快研發與生產速度。

電子科技事業半導體科技全球負責人暨執行副總裁連安南 (Anand Nambiar) 也認為，隨著摩爾定律趨近極限，創新半導體材料有助先進製程技術突破與成本效率，台灣作為先進製程技術領先的市場之一，本次設立的新廠產線結合現有的研發量能，將有助客戶加快研發與量產腳步。

此外，默克新廠也將引進多條首次量產的產線，未來將生產更多創新半導體材料，助力台灣與全球半導體市場的發展。

台灣默克集團董事長李俊隆看好，台灣的領先技術與地理位置，在全球半導體市場佔有重要的戰略地位，在技術端，新廠生產涵蓋先進製程所需的關鍵原料，助力最新製程的研發與突破，在地理面，台灣位居亞洲的中心點，能成為鄰近國家的樞紐中心。

默克認為，高雄半導體科技園區不僅為全球客戶帶來最前瞻的先進製程材料，在地生產除能減少運輸上所產生的碳足跡，更從設計之初結合永續理念，以 LEED 綠建築黃金級認證的標準規劃，結合再生能源與雨水回收系統等措施，期望打造一個在地的永續發展園區，符合公司希望在 2040 年前達到氣候中和並減少資源消耗的永續目標。

默克補充，廠區除現有規劃外，也保留擴張空間，可依未來產業需求持續拓展衍生之產線與設施。