印度商務部長：蘋果將在該國生產25%的iPhone

印度商務部長周一 (23 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 希望在印度生產 25% 的 iPhone。

印度商務和工業部長戈亞爾 (Piyush Goyal) 在大談印度的商業信譽時，聲稱蘋果公司為「另一個成功故事」。

他在一場會議上指出，「蘋果已經在印度製造了大約 5-7% 的產品。如果我沒記錯的話，他們的目標是將其製造量提高到 25%。」

蘋果去年開始在印度組裝其旗艦產品 iPhone 14。 這是該科技巨頭首次在印度推出其最新型號的產品。自 2017 年以來，蘋果一直在印度生產 iPhone，但這些通常是舊款型號。

蘋果 iPhone 的主要組裝商台灣富士康正在其位於印度東部 Chennai 郊區的 Sriperumbudur 工廠生產智慧手機。

摩根大通分析師在 9 月的一份報告中表示，到 2025 年，蘋果可能會在印度生產全球 25% 的 iPhone。

蘋果一直在尋求將生產從中國轉移到其他地區，目前大部分 iPhone 都在中國生產。去年，因新冠疫情爆發讓中國的脆弱性暴露無遺，而位於中國鄭州的全球最大 iPhone 工廠的工人抗議活動中斷了生產，該工廠也由富士康運作。

去年，印度正在尋求蘋果將部分 iPad 產品從中國移至該國生產。

蘋果公司在印度智慧手機市場的市占率僅有 5%，但 CEO 庫克長期以來一直將印度視為具有成長潛力的地區。