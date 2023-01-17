印度上月擴大俄羅斯石油採購 進口量為1年前的33倍

能源數據公司 Vortexa 指出，世界第三大原油進口國印度，去年 12 月平均每天從俄羅斯購買 120 萬桶原油，比起 11 月增加了 29%，進口量更是一年前的 33 倍之多。

幾個月前，俄羅斯超過伊拉克和沙烏地阿拉伯，成為印度最大的石油來源國。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，導致西方國家避開購買俄國石油後，印度煉油廠一直在吸納廉價的俄油。而 12 月的大幅增加，原因可能是由於 G7 及歐盟國家將實施價格上限等額外制裁，讓俄國將折扣擴大所致。

Vortexa 首席亞洲分析師 Serena Huang 表示，俄羅斯向印度煉油廠提供的原油價格更具吸引力，印度煉油廠已超過中國，成爲俄羅斯最大的原油進口國。

她說，除了烏拉爾原油，印度最近幾個月還增加了其他俄羅斯等級的產品的進口，例如 Arco、Sakhalin 和 Varandey。

印度的石油需求有 85% 來自進口，這也使印度更容易受到全球石油價格波動影響。自 2022 年 5 月以來，印度政府一直阻止國有煉油廠提高柴油和汽油的零售價。正因如此，俄羅斯廉價的進口產品更能獲得印度的青睞。

此外，上個月來自印度另外兩個主要供應商的原油進口也有所增加。根據 Vortexa 數據，印度從伊拉克的採購量增加了 7%，達到每天約 88.6 萬桶；而從沙特阿拉伯的購買量則是增加了 12%，至每天約 74.8 萬桶。