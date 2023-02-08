盤中速報 - 創意(3443)急拉2.2%報881.0元，成交1,965張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.2%，08日09:06報881.0元，成交1,965張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲7.54%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.7%。台灣加權指數上漲0.89%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,637 張
- 外資買賣超：-1,347 張
- 投信買賣超：-575 張
- 自營商買賣超：+285 張
- 融資增減：+569 張
- 融券增減：-24 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.28%
$11,928
原投組報酬率
+10.15%
$11,015
投組標的成分
40%
3558
20%
6223
20%
6235
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