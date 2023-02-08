盤中速報 - 上緯投控(3708)急跌-2.82%報104.0元，成交501張

上緯投控(3708-TW)近5分K跌速2.82%，08日09:06報104.0元，成交501張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

上緯投控(3708-TW)近5日股價下跌2.74%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數上漲1.56%。台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,214 張
  • 外資買賣超：-1,279 張
  • 投信買賣超：+62 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-159 張
  • 融券增減：-104 張

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