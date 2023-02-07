盤中速報 - 創意(3443)急拉2.08%報833.0元，成交3,132張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.08%，07日10:08報833.0元，成交3,132張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲2.97%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.01%。台灣加權指數下跌0.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,851 張
- 外資買賣超：-1,034 張
- 投信買賣超：-811 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+594 張
- 融券增減：-51 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.52%
$11,552
原投組報酬率
+7.13%
$10,713
投組標的成分
40%
3454
20%
3693
20%
2731
10%
6712
10%