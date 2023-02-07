ChatGPT颳起投資潮 AI概念股大漲

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 開放測試短短不到三個月爆紅，颳起 AI 圈一陣投資熱潮，巴隆周刊 (Barron’s) 報導，雖然微軟、Google、IBM、超微 (AMD) 等長期投入大量資金的大公司預料會是最大贏家，但散戶湧入一些更快有回報的小型股中，例如 C3.ai、BigBear.ai、SoundHound 等，狂歡的程度讓人有些不安。

C3.ai(AI-US) 上周大漲 46%，本周一 (6 日) 再接再勵漲 6.5%，收盤報每股 27.55 美元。該股今年來漲幅累積達到 145%，若從 ChatGPT 亮相以來，C3.ai 股價也翻漲逾一倍。

C3.ai 上周宣布一系列以生成式 AI 為基礎的工具，供企業應用。創辦人兼執行長 Thomas Siebel 近日受訪時說，生成式 AI 搜尋可能成為人們和企業互動經驗中，歷來最大突破。

其他 AI 概念股漲幅更驚人，BigBear.ai(BBAI-US) 周一上漲 17.7% 至每股 6.11 美元，然而該股在 ChatGPT 亮相前一天股價僅不到 1 美元，這段期間一路狂飆約 500%。

BigBear.ai 位於馬里蘭州哥倫比亞，官網寫著該公司提供「AI 驅動」的決策支援軟體。BigBear.ai 在 2021 年 12 月與特殊目的併購公司 (SPAC) 合併，以每股 10 美元掛牌。

BigBear.ai 執行長 Mandy Long 表示，ChatGPT 的例子凸顯已在政府和商業應用將近 20 年的技術擁有何種威力。該公司營收主要來自國防和情報機構，提供整合大量資訊的工具。

SoundHound(SOUN-US) 周一飆漲 43% 至每股 4.03 美元，自 ChatGPT 開放測試以來共上漲近三倍。該公司提供語音 AI 產品，包括語音辨識、文字轉化為語音、自然語言理解 (NLU)，客戶涵蓋汽車製造商、餐廳、消費性電子產品製造商等。

SounHound 表示，這波漲勢來自於投資界對 AI 重新燃起的熱情，並透過聲明表示，身為對話式 AI 的領導者，SoundHound 擁有強勁的商業動能和成熟的企業客戶規模，最近還達成幾個財務里程碑。該公司也是在 2022 年與 SPAC 合併借殼上市的例子。

BigBear 和 SoundHound 最近都把握時機出售更多股票，前者以 1.80 美元賣出價值 2500 萬美元的股票和權證，後者則是發行優先股，募資 2500 萬美元。

投資人也對一些去年慘跌的小型量子運算股票感興趣，例如 Quantum Computing(QUBT-US) 今年來上漲 65%，IonQ(IONQ-US) 漲 63%，Rigetti Computing(RGTI-US) 漲 60%。