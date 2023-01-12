華爾街大多頭：美股去年10月已觸底 如今再度重返牛市

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 表示，隨著全球經濟前景改善，美股又再度重返牛市。

Yardeni 週三 (11 日) 表示，美股在去年 10 月 12 日觸底，那就是熊市的終結，如今美股又再度回到牛市。「股市並不是直線上升，存在很多波動，但我認為，市場告訴我們全球經濟正在改善。」Yardeni 說道。

在過去一年當中，美股受到通膨飆升和美聯準會 (Fed) 激進升息所衝擊。Fed 在去年將利率提高了 425 個基點以抑制高通膨，標準普爾 500 指數因此下跌 20%，不少經濟學家警告經濟衰退即將來臨。

Yardeni 表示，全球經濟前景疲軟在一定程度上加劇了股市的虧損。而在能源價格飆升的情況下，歐洲通膨創下數十年新高，不少專家皆警告歐元區將出現嚴重衰退。

但如今，隨著歐洲前景改善，情況正在發生變化，開始有專家認為歐洲不會再陷入衰退，因為近期歐洲天然氣價格暴跌並且通膨降溫。

Yardeni 在先前也曾表示，他預計美國將在 2023 年將避免衰退，因為，美國消費者支出情況好於預期，儘管有部分市場人士預期美國經濟將在短時間內陷入衰退，但消費者仍普遍對前景感到樂觀，消費支出維持強勁，並預期美國經濟最終有望軟着陸，有利股市上漲。

Yardeni 也指出，新增就業數據仍極為強勁，將為美國經濟帶來支撐。在就業增加並且薪資成長快於通膨的情況下，使消費者處在良好的情況，再加上有 1 兆至 2 兆美元的超額儲蓄，消費者資產負債表仍有大量流動性。

美國銀行分析師 Stephen Suttmeier 指出，美股牛市要回歸，標普需要突破 3 個關鍵水位，分別是 40 週移動平均線 4,051 點、突破 2022 年下降趨勢線的 4,109 點、8 月曾經創下的高點 4,325 點。