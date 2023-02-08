台加正式啟動FIPA談判

台灣與加拿大週二 (7 日) 正式啟動「投資促進及保障協議」(Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement；FIPA) 談判。

行政院政務委員兼任經貿談判總代表鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀 (Mary Ng) 週二舉行視訊會談，聚焦討論台加雙邊經貿關係、多邊，以及區域經貿等議題。同時，歷經一年的探索性討論後，兩人於會中同意台灣與加拿大正式啟動 FIPA 談判。

加拿大國際貿易部最新聲明指出，伍鳳儀和鄧振中討論強化台加貿易和投資的共同目標，提升雙方各行業、各規模企業的投資潛力價值，探索先進製造業和農業合作商機。

伍鳳儀提到，深化在印太地區的經濟夥伴關係是加拿大印太戰略一部分，台灣是關鍵貿易投資夥伴。

我國行政院經貿談判辦公室指出，FIPA 目前規劃包含投資促進、保障、自由化等條款，還著重協助中小型企業、原住民族和女性等團體的包容性、企業社會責任等議題。台加是理念相近夥伴，共享自由民主價值，將持續與加拿大等理念相近國家深化全球夥伴關係，加強供應鏈合作。

我國外交部聲明，加拿大 2022 年 11 月發布其印太戰略，宣示將推動台加關係的多面向交往，並提升雙邊經貿連結。台加 FIPA 的正面進展，有助台加深化印太夥伴關係，外交部會繼續積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，盡早完成台加 FIPA 談判。

官方數據顯示，2021 年加拿大和台灣之間的貿易總額 82 億美元，成長 47.9%，創下 1995 年來歷史新高。