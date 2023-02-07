去年中國進口量驟降近30% 進口牛奶為何突然不香了？

近年來中國一向快速成長的進口牛奶，在去年「失速」了，最新海關數據顯示，去年中國進口包裝牛奶總量驟降 27.5%，跌至四年來最低，業界人士認為，疫情等影響帶來高成本，導致洋牛奶在中國暫時失去競爭優勢。

《第一財經》報導，進口牛奶一直是國產牛奶的強勁競爭對手，近十年來一直快速成長。中國奶業協會的統計數據顯示，2013 年中國液態奶進口量只有 19.5 萬噸，此後數年間，進口牛奶保持著 30% 的年復合增長率。到 2021 年，進口包裝牛奶總量已達到 99.6 萬噸，激增 17.7%，進口額人民幣 8.7 億元，擴大 26.6%。

然而，從 2021 年第 4 季開始，中國包裝牛奶的進口量開始緩慢下滑，2022 年進一步加速。

中國奶業貿易月報的數據顯示，去年全年中國共計進口各類乳制品 327.2 萬噸，減少 17.1%，全年包裝牛奶進口量大幅下降，降至 72.2 萬噸，銳減 27.5%，進口金額 6.7 億美元，減少 23.1%。

進口牛奶總量減少的原因，包括疫情、歐洲市場不穩定等因素。

「進口牛奶生意目前並不賺錢。」從事食品進口貿易的寧波商人張元（化名）說。目前其義大利和西班牙進口牛奶業務都處於停擺狀態。

雖然歐洲當地的牛奶價格漲幅並不大，但烏克蘭戰爭引爆歐洲能源危機，導致生產、物料等成本大幅上漲，最終造成產品成本不斷提升。目前張元代理的兩款進口牛奶結算價格，漲幅都已超過 30%，但進口牛奶的毛利率不過 20% 左右，所以張元只能暫時停止這一門生意。

數據顯示，去年中國進口的包裝牛奶總量中，歐盟占 56.6%，而歐盟國家中，又主要來自德國和波蘭，這兩個國家也是受能源危機影響較大的國家。

「外國工廠都變得精打細算了。」張元說，由於生意合作多年，雙方報價單內容一直比較簡單，往往只列出主要幾項。但在去年底雙方會面時，張元驚訝的發現，外方提出的新報價單則變得非常細緻，就連 20 歐元托盤熏蒸費用都被列入其中。

面對質疑，義大利牛奶生產工廠負責人無奈表示，當地各方面成本都在上漲，連當地餐館菜單上的標價都比烏克蘭戰爭爆發前暴漲 50%，因此只能事無巨細減少支出。