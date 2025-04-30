2.72兆美元！全球軍費增幅飆冷戰後新高 中國居亞洲之首

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-04-30 09:10

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斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（28 日）公布的最新報告顯示，2024 年全球軍事支出飆升至 2.72 兆美元，年增 9.4%，寫下冷戰結束以來最大增幅。

據《路透社》報導，報告顯示，2024 年全球軍費開支增至約 2.72 兆美元，是全球軍費連續第 10 年增長，累計漲幅高達 37%。去年全球超過 100 個國家及地區增加軍費開支。

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美國、中國、俄羅斯、德國與印度為前五大支出國，合計約占全球總額 60%。美國以 9,970 億美元續居首位，年增 5.7%。

去年中國軍費達 3,140 億美元，穩居全球第二、亞洲之首，佔亞洲和大洋洲總軍費的一半。

此外，全球軍費負擔（軍費開支佔全球 GDP 比例）上升至 2.5%。斯德哥爾摩國際和平研究所稱，全球軍費開支近十年來持續增長的部分原因，在於歐洲和中東地區的軍費開支增長，前者主要受烏克蘭戰爭影響，後者則受以巴戰爭及更廣泛地區衝突影響。

據《法新社》報導，斯德哥爾摩國際和平研究所軍事開支和武器生產項目研究員肖亮直言：「不難發現，眾多歐洲國家為確保軍費支出，正大幅壓縮國際援助等非軍事領域預算，甚至不惜以加徵賦稅、舉借巨債等方式填補資金缺口。」