〈美股盤後〉擔憂Fed提高鷹調 四大指數盡墨

由於上週遠優預期的非農就業數據，華爾街擔憂聯準會變得更加鷹派，市場情緒不佳，美債殖利率攀升，科技股空頭來襲，美股主指週一 (6 日) 集體收黑。那指下滑 1%，標普收黑超 0.6%，道瓊小跌近 35 點，費半挫低逾 1.7%。

政經方面，投資人除了持續關注財報季外，還將密切關注聯準會主席鮑爾週二於華盛頓經濟俱樂部發表的談話，以及美國總統拜登週三的國情咨文。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一受訪時表示，美國 1 月非農就業報告遠超預期，可能意味著美國央行必須做更多的工作，終點利率可能高於先前預期。

地緣政治擔憂升溫，《彭博》引述消息人士報導，俄烏戰爭將近一年，美國準備最快於本週對俄羅斯製造的鋁徵收 200% 的關稅，持續向俄羅斯施壓。

一架美國戰鬥機擊落了飄過美國上空的中國氣球後，氣球被擊落後，中國外交部稱美方「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。美國防部官員指出，委內瑞拉和哥倫比亞也看過類似氣球，過去幾年五大洲國家上空都曾看見過中國偵查氣球。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.71 億例，死亡數突破 684 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 9 大板塊收黑，通訊服務、資訊科技和材料板塊領跌，公用事業和必需消費品板塊逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.79%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.79%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.61%；Meta (META-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.17%。

道瓊成分股多收黑。思科 (CSCO-US) 下跌 2.18%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.18%；Nike (NKE-US) 下跌 1.47%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.33%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.77%。

費半成分股普遍受挫。AMD (AMD-US) 下跌 2.80%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.052%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.91%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.71%；英特爾 (INTC-US) 下跌 4.22%；高通 (QCOM-US) 跌 1.55%；美光 (MU-US) 下跌 3.89%。

台股 ADR 一片血染。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.52%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.15%。

企業新聞

全球最大手機射頻 (RF) 模組廠 Skyworks (SWKS-US) 收黑 2.84% 至每股 109.28 美元，其盤後股價升逾 3%。Skyworks 週一盤後公布最新財報，第一季調整後每股純益為 2.59 美元，高於分析師預期的 2.58 美元。營收達 13.3 億美元，同樣高於分析師預期的 13.2 億美元。

戴爾 (DELL-US) 挫低 3.03% 至每股 40.96 美元。因個人電腦 (PC) 銷量暴跌，戴爾宣布將裁員約 6,650 人，此次裁員約佔戴爾全球員工總數的 5%，裁員完成後，其員工總數將降至 2017 年以來最低。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.52% 至每股 194.76 美元。投行 Wedbush 研判特斯拉中國需求已從「逆風」轉向至「順風」，維持特斯拉「增持」股價評級，將目標價從每股 200 美元上調至每股 225 美元。

Google 母公司 Alpabet (GOOGL-US) 下滑 1.79% 至每股 102.90 美元。Google 版 ChatGPT 來了，Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 宣布，新型對話 AI 服務 Bard 已經準備就緒，正在開放測試。Bard 是一個基於公司現有的 LaMDA (對話應用程序語言模型) 技術的聊天機器人，功能類似於 ChatGPT。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 1.79% 至每股 151.73 美元。有消息指出，蘋果正考慮在 iPhone Pro 系列的基礎上推出更高階 iPhone Ultra 機型，並進一步提升高階 iPhone 的價格。

華爾街分析

Refinitiv 數據指出，隨著財報季即將過去一半，標普 500 企業獲利預估下降 2.7%。E-Trade Financial 交易策略董事總經理 Chris Larkin 表示:「投資人將繼續關注財報季，以確定最近的反彈是否是由『錯失恐懼』(FOMO) 帶來的『熊市陷阱』。」

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 提到：「鮑爾每次講話時都存在很大的不確定性，投資人將關注他週二是否『收回』上週三的相當鴿派的論調。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主