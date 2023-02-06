〈美股早盤〉投資人等待更多財報數據及本週鮑爾談話 主要指數走跌

上週意外強勁的就業數據，提高了聯準會升息的可能性，投資者等待本週更多財報公布，以及之後聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話，美股主要指數週一 (6 日) 早盤下挫，道瓊指數跌 0.3%，標普 500 指數跌 0.5%，那斯達克指數跌 0.77%，費半指數跌 1.29。

在股市今年開年以來強彈之後，投資者也開始獲利了結。 標普 500 指數今年以來漲幅超過 7%，那斯達克綜合指數在過去 5 週連續上漲。

美元在上週五大漲逾 1% 之後，週一繼續上揚。由於就業數據異常良好，失業率創 53 年新低，這表明通膨可能持續，支持接下來進一步升息。Rand Merchant Bank 經濟學家發布報告認為，這個數字無疑為投資者提供了另一個在預測未來幾個月聯準會走勢時要考慮的因素。

在華盛頓擊落據稱來自中國的監視氣球後，引發兩國之間新的緊張局勢，中概股恐連續第三個交易日下跌。

根據 Refinitiv 數據，財報季已經過半，標準普爾 500 成份股公司的第四季利潤有望下降 2.7%。

鮑爾週二在華盛頓經濟俱樂部發表講話之前，市場可能會緊張不安。 鮑爾關於通貨緊縮的評論導致投資者上週忽視央行可能升息，繼續追進股市。

截至台北時間週一 22 時許：

道瓊指數下跌 101.48 點或 0.3%，暫報 33824.53 點

那斯達克下跌 92.28 點或 0.77%，暫報 11914.68 點

標普 500 下跌 20.65 點或 0.5%，暫報 4115.83 點

費半下跌 39.75 點或 1.29%，暫報 3042.36 點

台積電 ADR 下跌 2.74% 至每股 91.97 美元

十年期美債殖利率上漲 9 個基點，至 3.61%

紐約輕原油上漲 1.25%，至每桶 74.31 美元

布蘭特原油上漲 1.49%，至每桶 81.13 美元

黃金上漲 0.4% ，至每盎司 1885 美元

美元指數上漲 0.04%，至 103.31

焦點個股：

Dell (DELL-US) 下跌 2.9%，報 41.01 美元

在全球個人電腦 (PC) 需求下滑情況下，戴爾 (DELL) 宣布將裁員約 6,650 人，成為最新宣布裁員數千人的科技公司。

戴爾發言人稱，此次裁員人數約佔全球員工總數 5%。在經過裁員後，員工總數將會創下 6 年來新低。

泰森食品公司 (TSN-US) 下跌 5.83%，報 60.30 美元

泰森食品公司發布的財報未達華爾街對當季營收的預期，原因是牛肉價格下跌和豬肉部門銷量下降。

雖然去年牛肉、雞肉和豬肉價格飆升提振了泰森的銷售額，但該公司財報顯示，當季牛肉平均銷售價格下降了 8.5%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.27%，報 152.54 美元

據報導，蘋果的最新款 iPhone 手機在中國降價超過 100 美元。在 2 月 5 日至 15 日期間，京東等零售商將 iPhone 14 Pro 系列降價 800 元 (合 118 美元)。在深圳的蘋果零售商也開始將同款手機降價 700 元。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Gamma Investment Consulting 執行長 Karl Chalupa 表示，隨著今年晚些時候經濟放緩，公司財報可能會進一步惡化，而且由於股價沒有回調到適當的估值，牛市可能尚未啟動。

他指出，平均而言，當股票被低估 25% 時，新的牛市才會啟動，按照目前的估值，標普 500 指數需要跌破 3500 點才能達到公允價值，如果要低估 25%，那麼要跌到 2200 點附近。

對於美股的前景，高盛認為，不管從基本面還是技術面來看，美股的多頭行情可能還會繼續下去。不管外界有多看空美股，高盛認為標普 500 還有上漲空間，上看 4300 點。