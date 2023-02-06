甲骨文計畫投入15億美元 在沙烏地阿拉伯建設數據中心

甲骨文 (ORCL-US) 副總裁 Nick Redshaw 表示，該公司計劃將在未來幾年內向沙烏地阿拉伯投資 15 億美元，以擴大在該地區的雲端業務部署。

市場對於雲端運算業務的需求增加，推動甲骨文、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet 旗下的谷歌 (GOOGL-US) 等科技公司在全球各地建立數據中心，來加快數據傳輸速度。

Redshaw 在接受採訪時表示，該公司正在敲定沙烏地阿拉伯的計劃，在宣布實際日期之前，仍將與供應商維持密切合作。他也表示，這項投資將在數年內完成，但是沒有提供具體細節。

儘管甲骨文在雲端運算市場競爭中，落後於其更大的競爭對手，但該公司是首批在沙烏地阿拉伯開設數據中心的大型科技公司之一。有消息指出，沙烏地阿拉伯正投入數千億美元用於經濟轉型。

Redshaw 說道，該公司也正在與沙烏地阿拉伯政府密切合作，將會在與當地政府正式簽訂合約時向外公布具體細節。

另一方面，甲骨文還贏得了該國價值 5000 億美元的旗艦 NEOM 智慧城市項目的合約。Redshaw 指出，NEOM 項目將會成為甲骨文在沙烏地阿拉伯地區最大的雲端運算消費客戶之一。

在經濟放緩的情況下，雲端運算相關支出應該更具彈性，因為企業自本地技術系統移轉到雲端，會提供更高的靈活性、可靠性和效率。但是，MoffettNathanson 分析師 Sterling Auty 認為，當前經濟的不確定性似乎迫使企業削減科技預算，就連雲端領域的成長計畫也遭縮減，恐會持續放緩到 3 月季度結束。