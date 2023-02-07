【袁志峰專欄】港股調整符預期，長線看好

今日推介 - 信義光能 (968, $9.62), 目標價 $10.6, 止損價 $9.2

1) 股市前景

周一港股顯著下滑，跌勢全面，成交略增，科技股跑輸大市，南向交易連續 5 日淨賣出後轉淨買入。港股中長線前景正面，短線整固，消化前期漲幅，恒指於 20500 點有較大的技術支持，回調是買入機會，美股下跌是主要下行風險。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 311 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多曾跌 575 點至 21086 點，午後跌幅收窄，收報 21222 點，跌 438 點或 2.0%。成交額按日增 5% 至 1360 億元，1 月份日均成交額 1398 億元。港股通南向資金轉淨買入約 20 億元，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及商湯 (20) 錄得 30.8、16.4 及 2.9 億元淨買入，美團 (3690)、港交所 (388) 及李寧 (2331 錄得 12.9、11.1 及 3.5 億元淨賣出。2 月以來累積淨賣出 23 億元，1 月淨買入 3 億元。

恒指跌 2.0%，藍籌股 5 升 71 跌。滙豐 (5) 漲逾 1%，為表現最佳藍籌。阿里健康 (241) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。舜宇光學 (2382) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 6%。信義光能 (968)、中國宏橋 (1378)、中升控股 (881)、港交所 (388) 及李寧 (2331) 跌逾 4%。招商銀行 (3968)、石藥集團 (1093)、翰森製藥 (3692)、中生製藥 (1177)、藥明生物 (2269)、比亞迪 (1211)、吉利汽車 (175)、安踏體育 (2020)、中國平安 (2318)、創科實業 (669) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。

恒生科指跌 3.7%，收報 4464 點，成份股 1 升 29 跌。大型科技股跑輸大市，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌 5%，小米 (1810) 及京東 (9618) 跌逾 4% 及 3%。萬國數據 (9698) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。明源雲 (909) 及眾安在線 (6060) 跌逾 7%。阿里健康 (241)、京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 7%、5% 及 3%。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 6%、4% 及 3%。蔚來 (9866)、小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌逾 5%、4% 及 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 及閱文集團 (772) 跌逾 5%。商湯 (20) 漲逾 6%，是唯一上升成份股。

板塊方面，大型科技股、軟件、線上醫療、汽車、手機零件、光伏、生物科技、物管及黄金股跑輸大市，跌幅居前。信義光能 (968)、協鑫科技 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 跌 5%-7%。金斯瑞生物 (1548) 及信達生物 (1801) 跌逾 8% 及 6%。越秀服務 (6626)、新城悦服務 (1755) 及金科服務 (9666) 跌 6%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 跌 5%。

周一上証指數低開 0.6%，早段跌幅曾收窄至 0.4%，隨後輾轉下滑，最多曾跌 1.1%，午後回穩，收報 3238.70 點，跌 0.8%。深証成指跌 1.2%，科創 50 指數跌 0.9%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 400 億元。滬深股通北向交易淨賣出約 5 億元，2 月以來累積淨買入 49 億元，1 月淨買入 1413 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

歐盟統計局公布，歐羅區去年 12 月零售銷售按月下降 2.7%，預期為跌 2.5%；按年下降 2.8%，預期為跌 2.7%。(信報)

4) 個股訊息

中國海外 (688) 公布，1 月合約物業銷售金額約 131.88 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 10.8%；而相應的已售樓面面積約為 71.12 萬平方米，按年減少 14.1%。(信報)



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