買氣冷 國產署都更宅「冠德羅斯福」僅標脫1戶 溢價率低於5%

房市吹冷風也連累豪宅行情，財政部國產署今 (22) 日標售都更分回戶，位於台北市中正區的「冠德羅斯福」20 戶僅吸引 2 封標單，且有志一同瞄準同一戶，最後得標價格僅 1.3 億元，溢價率不到 5%。

「冠德羅斯福」位於台北市中正區，鄰近台電大樓捷運站、公館商圈，地理位置與生活機能俱佳，但本次列標 20 戶卻只有 2 封標單投標，且一致瞄準 15 樓的同一戶，等於 20 戶只標脫 1 戶，標脫率僅 5%，買氣冷清。

對於開標結果，國產署表示，「冠德羅斯福」單價雖破億元，但地理位置相當良好，今天的投標狀況與開標結果反映市場仍在持續觀望。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨認為，目前口袋深的大戶資產配置大多鎖定海外市場，布局新台幣資產比例極低，而且從 2 封標單同步瞄準 15 樓的標的來看，研判這 2 封標單應是自用為主。

徐佳馨指出，豪宅除了價格昂貴，包括管理費、房屋稅等費用，林林總總加起來讓養房的成本也高，在房市市況不佳的情況下，本次溢價率僅 4% 也透露買方沒有追價意願，態度相對保守。

對於都更分回戶買氣冷清，國產署官員表示，距離 8 月估價還不到半年的時間，剩下尚未標出的 19 戶，目前規劃在 12 月下旬再度公告招標，「暫時沒有降價標售的打算。」