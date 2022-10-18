國產署再推億元級豪宅標售 冠德羅斯福10/25公開招標

財政部國產署預計下周二 (25 日) 將推出億元等級的都更分回宅標售，該建案地點位於台北市中正區的「冠德羅斯福」，以附近行情每坪 130 萬元估算，每戶售價約落在 1 到 1.5 億元。

國產署近期將有兩個建案的都更分回宅入袋，分別位於台北市中正區的「冠德羅斯福」與新北市汐止區的「筑丰陽陽」，其中「冠德羅斯福」將可分回 20 戶、20 個車位，預計將在 10 月 25 日招標，至於「筑丰陽陽」預計要明年才會啟動公開標售。

國產署近年搭房市順風車，推出都更分回宅標售都獲得不錯的迴響，包括「南方莊園」、「忠順大院」、「明日博」、「清歡」等建案都陸續脫標，但今年受升息趨勢、房市交易轉冷等因素影響，今年標售狀況已明顯轉弱，統計前 8 月都更分回宅標脫率僅 21.9%。

根據立法院預算中心報告，包括位於台北市大安區的「耕曦」，2017 年分回 44 戶建物、57 車位，截至 111 年 8 月 31 日止共已標售 22 次，還剩 4 戶建物、4 車位。

另外，位於台北市萬華區的「全坤威峰」2018 年分回 2 戶建物、2 車位，2020 年標出 1 戶建物、1 車位後，今年已標售 7 次仍未標出，目前還剩 1 建物及 1 車位。