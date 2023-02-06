〈國科會委員會議〉113年度科技施政方向 擬擴大投入淨零、6G、高齡領域

國科會今 (6) 日召開第 3 次委員會議，討論包含 113 年度政府科技發展重點政策說明、110 年全國科技動態調查結果，以及數位部提報的資安產業發展規劃，其中，為維持我國科技動能，國科會說，113 年政府科技施政將持續強化我國科技優勢，並提前部署新興科技，同時擴大投入淨零碳排、6G、高齡科技等領域。

國科會主委吳政忠表示，113 年度科技施政除持續實踐 5+2 產業創新、六大核心戰略產業等科技項目發展外，將擴大投入新興科技，包含半導體、量子、太空、淨零碳排、高齡科技、6G 等關鍵議題整合上，攜手各部會超前布局重點科技項目。

吳政忠也透露，高齡科技領域也是與會的產業界代表包含和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪相當關注的議題之一。

觀察近年整體科技預算 (含特別預算) 編列概況，國科會指出，111 年度整體科技預算 (含特別預算) 之院核定數為 1264 億元，法定數則為 1215 億元；而 112 年度核列整體科技預算為 1383 億元，較 111 年度院核定成長 9.4%、法定數成長 13.8%。

媒體也關注近期產業庫存修正是否影響三大科學園區營運表現，對此，吳政忠回應，去年三大園區營業額將達標 4 兆元大關，今年受大環境影響確實有瓶頸須持續努力，不過園區半導體、電子產業比重較高，仍會相對樂觀看待。

另一方面，數位部成立後積極推動資安檢測與驗證、供應鏈資安、場域實證與產業人才培育等，今年產業資安推動重點將由國科會協調數位部所屬法人成立聯合檢測實驗室，並於今年 3 月 1 日起由該實驗室提供無人機相關檢測服務，以強化國產無人機資安防護能力、提升產業國際競爭力。

數位部也將持續與半導體產業合作建立 SEMI E187 標準認驗證制度，並提供相關指引輔導廠商導入，驅動產業資安韌性升級，讓台灣成為全球可信任供應鏈。