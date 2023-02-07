美國商會公布景氣調查報告 近9成會員維持或擴大在台投資

台灣美國商會今 (7) 日發布《2023 年商業景氣調查》報告，台灣美國商會表示，根據調查結果顯示，儘管 2022 年受通膨、烏俄戰爭影響全球經濟走軟，但受訪者對台灣經濟與會員公司的前景仍然充滿信心，其中更有高達 88% 的會員公司計劃維持或擴大投資，商會也期待政府能加速各項法規及監管鬆綁。

商會會員多對台灣未來景氣持樂觀看法，台灣美國商會指出，71% 的商會會員對台灣來年的經濟前景充滿信心，79% 的會員則對未來三年的經濟前景抱持樂觀態度，此外，有 73% 的受訪者對其公司未來 12 個月的收入增長與前景持樂觀態度，85% 的受訪者更對未來三年的成長空間充滿信心。

儘管對經濟前景仍抱持信心，但台灣美國商會表示，調查結果也顯示商會成員對台灣監理環境滿意度顯著下降，其中，46% 受訪者表示台灣法規需要根據社會和經濟需求與時俱進，更有 34% 受訪者認為法規和政策是台灣商業環境最需改善的關鍵領域。

台灣美國商會補充，良好法制作業是台美 21 世紀貿易倡議的重點領域，商會成員期望政府更積極回應美國商會年度政策白皮書項目中所提出的建設性改進議題，商會也期待政府努力改善及建立投資友善的監管環境，並在各項規範與國際接軌。

至於國家安全、兩岸關係等重要問題上，台灣美國商會說，67% 受訪者表示，2022 下半年台海緊張局勢加劇並未對企業造成重大干擾，但卻已有 47% 公司已經或計劃調整業務以應對新地緣政治的持續營運計劃。

另一方面，為配合台灣實現 2050 年淨零碳排的目標，調查結果也顯示，56% 的會員公司已正式承諾落實淨零排放、並使用 100% 再生能源，但有高達 67% 的受訪者擔心是否有足夠的綠色能源供應來源。

《2023 年商業景氣調查》報告是台灣美國商會一年一度的指標性調查，調查期間為去 (2022) 年 11 月 15 日至 12 月 16 日期，針對商會 437 家具有投票資格的會員公司進行訪問，其中 214 家 (約 49%) 完成調查。