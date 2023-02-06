數位部加入FIDO聯盟 助身分識別標準接軌國際

數位發展部數位產業署今 (6) 日表示，數位部在今 (2023) 年 1 月加入國際身分識別標準組織 FIDO 聯盟 (FIDO Alliance)，成為繼內政部後，我國第 2 個加入 FIDO 聯盟的政府單位，預期將可望加速我國與全球政府單位及跨國企業的互動，強化身分識別標準接軌國際，同時擴大產業應用。

數位部長唐鳳表示，有鑒於身分識別與電子簽章同為網路安全交易環境中的兩個關鍵議題，數位部去年 8 月掛牌成立後，就積極研議建構更完備的數位信任基礎環境，包含針對電子簽章已在去年 12 月發佈「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋外，今年 1 月也正式成為 FIDO 聯盟政府會員。

FIDO 聯盟是在 2012 年成立，為國際標準組織且非營利的產業聯盟，目前全球已有超過 350 個國際會員、7 個國家政府單位加入，包含美國、英國、德國、澳大利亞、韓國、泰國、台灣等，以及逾 900 個認證產品 (Certified Product)。

FIDO 技術是以使用者自己手上、內建安全模組的裝置來存放金鑰與生物特徵，並以公開金鑰機制來跟伺服器進行身分驗證，可以達成便利的免密碼、多因子身分驗證，更具備隱私性，免除密碼被盜與被駭的風險，為目前市面上最安全的線上身分識別方式。

FIDO 聯盟會員涵蓋財務金融機構、信用卡發行公司、通訊服務供應商、網路服務公司、晶片以及軟 / 硬體設備製造等各種產業，董事會成員包括 Google、Microsoft、Apple、Meta、Amazon、PayPal、MasterCard、VISA、Intel、NTT DoCoMo、LINE、Samsung、神盾 (6462-TW) 等共 39 家。

FIDO 聯盟台灣分會會長、神盾副總張心玲表示，今年 2 月 FIDO 聯盟將第一次在台灣辦理會員大會暨國際研討會，數位部除將以新會員身分參加本次會議外，唐鳳部長也將在國際研討會進行專題演講。