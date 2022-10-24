國科會推動8處科學園區新擴建計畫 估創1.7兆產值

國發會今 (24) 日召開第 103 次委員會議，為滿足產業需求及均衡區域發展，國科會已推動 8 處新設及擴建園區開發，預估未來將可再創造出逾 4.13 萬個就業機會、1.7 兆元產值。

國科會表示，現有科學園區面積達 4471 公頃、進駐率約 91.4%，因應未來產業發展，持續推動園區新擴建計畫，包含 2019 年 12 月經行政院核定籌設的橋頭科學園區，2020 年通過的台南園區 3 期、竹科 X 基地、寶山園區 2 期等既有園區擴建，今年 1 月也核定籌設台中園區 2 期、屏東、嘉義科學園區，至於楠梓科學園區目前則僅提出可行性計畫評估中，合計共有 8 處。

回顧三大園區去年產值已達 3.7 兆元，今年上半年更寫歷史同期新高，達 2 兆 490 億元，國科會預期，全年營業額將首度突破 4 兆元，上看 4.05 兆元。

國科會表示，科學園區六大產業包含積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術產業，近年來因應科學園區半導體、軟體、智慧醫療、智慧農業、智慧車輛、太空科技等新興產業需求，為儲備產業用地及區域均衡發展，創造就業機會，促進人才回流，完善生活機能與環境基礎設施，持續推動園區計畫。

園區相關進度方面，國科會說，嘉義、屏東兩園區環評計畫已在 9 月送交環保署審查，若進度順利，預估明年上半年將可完成環評審查，最快 3-4 年後就可望有產值、就業機會貢獻，至於中科台中園區 2 期都市計畫變更案則攸關我高科技產業發展與地方經濟繁榮，將加強與台中市政府溝通協調，盼儘速召開都委會大會審議。

國發會今日委員會議也報告整體公共建設計畫執行情形，國發會說，截至今年 9 月底止，整體公共建設計畫經費達成率為 62.24%，年增 4.98 個百分點，同時委員會也審議通過交通部陳報的國道 1 號增設岡山第 2 交流道工程建設計畫，總經費估達 43.8 億元，並預計 2028 年 7 月完工。