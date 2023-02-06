信邦入選2023彭博性別平等指數

信邦 (3023-TW) 宣布，公司入選 2023 年彭博性別平等指數 (Bloomberg Gender Equality Index, GEI)，首次參加即納入彭博性別平等指數成分股，成為電子零組件製造商標竿企業之一。

彭博性別平等指數涵蓋五大面向，評估企業性別平等表現，包括領導階層及人才管道 (Leadership & talent pipeline)、薪資平等及性別同工同酬 (Equal pay & gender pay parity)、包容性文化 (Inclusive culture)、性騷擾防治政策 (Anti-sexual harassment policies)，以及品牌形象 (External brand)。

今年全球共有 485 家公司入選，合併市值達 16 兆美元，來自 45 個國家及地區、橫跨 11 個產業，其中台灣共計 16 家企業納入指數。

信邦重視性別平等議題，積極塑造友善職場的企業文化，廣納多元人才，鼓勵女性在職場舞台也能自信展現實力，2021 年信邦協理級以上的主管有超過 30% 都是女性，處長級的主管有超過 40% 是女性，全集團女性主管占比更高達 46%。

在族群包容議題上，信邦員工來自全球超過 10 個國家，努力打造多元共融工作環境，協助人才在職場上發光。例如針對來自不同地區的員工設計招募與培育計畫，包含國際實習生計畫、協助外籍員工申請工作許可證、在海外不同據點聘僱當地主管。

此外，信邦對 LGBTQ + 族群採取開放包容、多元、尊重與平等原則，給予公平、暢通的升遷管道與展現自我的舞台與機會。

信邦永續長黃立理表示，很榮幸首度受邀即入選彭博性別平等指數，未來信邦將會持續精進各項評鑑表現，打造性別平等職場，逐步落實多元共融願景。