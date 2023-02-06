〈康舒法說〉ABB電源事業獲利表現優於國內大廠 將帶動營運成長

康舒 (6282-TW) 今 (6) 召開法說會，董事長許介立表示，攜手 ABB 電源轉換器事業，將帶領公司進入北美電信電源市場，其獲利表現也優於目前國內領導電源大廠，未來將帶動公司營收、獲利成長。

康舒在 1 月中旬宣布，將透過子公司以現金收購瑞士 ABB 集團旗下美國事業部 ABB Power Conversion 全數股權，交易總金額 5.05 億美元 (約新台幣 153 億元)。

ABB 目前有 75% 營收來自電信市場，北美三大電信商、諾基亞都是客戶，其他還包含工業電源 14%、資料中心電源 11%，工業、資料中心客戶則涵蓋 IBM、谷歌、 GE、思科、甲骨文、HPE 等廠商。

許介立表示，北美電信電源市場一直以來多由當地業者主宰，過去康舒這類海外廠商很難切入，而 ABB Power Conversion 與當地電信客戶長期合作，是當地重要電源廠商，這次合作也將康舒帶入北美電信電源市場，擴大公司業務規模。

康舒認為，在併購 ABB Power Conversion 後，將能平衡公司地區營收比重，未來亞太地區將由超過 75% 下降至 5 成水準，美洲比重將由 15% 以內提升至近 3 成；產品組合方面，電信電源占比將達 24%、消費用電源下降至 33%、企業用電源 33%，其他則包含金屬沖壓與新事業。

獲利方面，康舒表示，目前 ABB Power Conversion 並無消費性業務，但毛利率皆優於目前國內指標大廠，預計未來合併後康舒合併毛利率將大幅提升，康舒中國生產基地位於東莞、武漢，未來受惠於 ABB 墨西哥廠，可望帶動北美市場拓展。

ABB Power Conversion 去年營收 4.4 億美元 (新台幣 133 億元)，稅前盈餘 (EBIT) 5400 萬美元 (新台幣 16 億元) 。

ABB Power Conversion 是美國電源轉換產品服務領導廠商，產品涵蓋 AC-DC 整流器、DC-DC 轉換器、附帶備援電力的直流電源，以及工程、安裝系統服務，總部位於德州，最大生產基地位於墨西哥，其他包含中國上海、印度，主攻美國電信基礎設施關鍵電源產品供應商。