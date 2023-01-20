康舒將斥153億元收購ABB集團旗下電源事業群 拓展美國市場

電源供應器廠康舒 (6282-TW) 董事會今 (20) 日決議並於重大訊息記者會宣布，將透過子公司以現金收購瑞士 ABB 集團旗下美國事業部 ABB Power Conversion 全數股權，交易總金額 5.05 億美元 (約新台幣 153 億元)，擴大 5G、資料中心市場布局，並拓展美國業務版圖。

康舒表示，透過這次併購，公司將能完整 5G、資料中心、高效能運算、電動車、充電基礎設施平台，並擴大產品組合，未來將朝解決方案前進，並拓展美國市場版圖，擴大全球生產網絡。

康舒董事長許介立表示，雙方合作將能互補雙方產品組合，此次併購將以自有資金、債務融資支應，也有規劃現增等措施，並等待主管機管核准，預計今年下半年完成交割。

ABB Power Conversion 為美國電源轉換產品服務領導廠商，總部位於德州普萊諾，墨西哥、中國、印度皆有生產基地，主攻美國電信基礎設施關鍵電源產品供應商，具市場領導地位，在全球 5G 建置浪潮下，蘊含龐大成長潛力。

除了電信電源外，ABB Power Conversion 也跨足資料中心、高效能運算、電動車、充電基礎設施等高階市場，目前 ABB 主要營收來自美國市場，去年營收 4.4 億美元 (新台幣 133 億元)，稅前盈餘 5400 萬美元 (新台幣 16 億元)。