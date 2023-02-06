半導體殺聲隆隆 台股重挫209點收15392點 跌破5日線

台股今 (6) 日開低走低，半導體族群殺聲隆隆，台積電領跌逾 2%，但鴻海領軍鴻家軍撐盤，觀光及生技股也獲多頭青睞，加權指數仍不敵賣壓，終場下跌 209.84 點或 1.34%，收在全場最低 15392.82 點，跌破 5 日線，成交值 2022.01 億元。

櫃買指數終場下跌 1.24 點或 0.62%，收在 198.92 點，成交值 646.94 億元。上市櫃成交值合計 2668.95 億元。

台積電今天面臨回檔壓力，終場前最後一盤爆出近 7200 張大量，股價重挫 2.95%，收在全場最低 526 元；聯發科、聯電同步下挫超過 2%，分別收在 731、49.05 元；瑞昱、日月光投控、環球晶等半導體指標股也都震盪走低。

其他電子股方面，鴻海逆勢突圍上漲近 2%，以 101.5 元作收，鴻家軍一片紅通通，包括廣宇、乙盛 - KY、GIS-KY、榮創、位速等均表現強勢。ABF 載板三雄股價急殺，大跌超過半根停板；面板雙虎表現有撐，友達收平盤、群創收漲 0.83%。

股王信驊今天遭到提款，股價重摔逾 4%，以 2390 元作收，祥碩同步大跌近半根停板，世芯 - KY、譜瑞 - KY、創意等 IC 設計高價股賣壓也相當沉重，不過，力旺、旭隼、緯穎、嘉澤等股價仍有撐，約上漲 1-2%。

解封概念股今天躍居多頭指標，燦星旅、雲品今天股價亮燈漲停，雄獅也獲買盤青睞大漲逾半根停板，其他旅行社股如鳳凰、山富、易飛網都在盤上表現，餐飲股美食 - KY、王品、漢來美食、瓦城、六角等漲幅約 2-3%。

特殊學名藥廠美時與 Unicycive 公司簽訂獨家授權協議，雙方將在韓國開發腎臟用藥 Renazorb，消息激勵下，美時股價開高走高，一舉攻上漲停價 273.5 元，生技股吸引資金進駐，泰福 -KY、強生、德英均亮燈漲停。