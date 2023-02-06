〈焦點股〉美時攜Unicycive開發腎臟用藥 股價攻上漲停

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (6) 日宣布，與 Unicycive Therapeutics, Inc.(UNCY-US)簽訂獨家授權協議，雙方將在韓國開發腎臟用藥 Renazorb，消息激勵下，美時股價開高走高，盤中攻上漲停價 273.5 元，委買高掛近 9000 張。

Unicycive 是一家臨床階段生物技術公司，為腎臟病患者開發創新療法，後續將協助美時在韓國開發和商業化腎臟用藥 Renazorb (lanthanum dioxycarbonate)。雙方此次協議包含授權金、權利金以及里程金。

Renazorb 是第二代以鑭 (lanthanum) 為基礎的磷酸鹽結合劑，用於治療性腎臟病 (CKD)，相較於現有其他產品，該藥物運用奈米技術縮小藥錠尺寸，減少用藥數量並改善適口性，提高患者依從性和疾病管理效果。

美時總經理 Petar Vazharov 表示，與 Uniycive 的合作，顯示持續為慢性病患者提供新的治療選擇，加上腎臟病是美時重點治療領域之一，集團子公司 Alvogen Korea 在 Kalimate 及紅血球生成素等生物相似藥等產品助持下，站穩主導地位，為腎臟病市場貢獻超過 3000 萬美元的年銷售額。

Unicycive 執行長 Shalabh Gupta 指出，非常高興能宣布 Renazorb 在亞洲建立第二個合作夥伴關係，並能與全球知名製藥領導者美時合作，相信此次合作能為 Renazorb 在韓國市場進一步的開發和商業化，奠定最佳基礎。