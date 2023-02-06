〈焦點股〉雲品營運4大引擎齊發 股價衝破7字頭、創4年半來首見

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 旗下飯店受惠於國旅持續暢旺、入境旅客復甦，再加上宴會事業體營運快速轉強，館外委託據點也不斷成長，全年業績動能熱絡，今 (6) 日盤中股價漲停鎖死在 74 元，衝破 7 字頭是 2018 年 7 月以來首見。

雲品旗下日月潭雲品酒店持續受惠國旅強勁需求，而台北君品酒店在外籍旅客逐漸回籠下，營運也築底復甦中，飯店住房業務已見到春燕。

在餐飲布局方面，雲品除了飯店館內業績已在去年第四季大爆發，回到疫情前的水準，不同於其他飯店，雲品以君品 collection 擴大館外宴會業務為一大發展重點，其中，與總太地產攜手合作的宴會場域台中圓觀 (Palazzo Colonna) 主攻中台灣頂級宴會市場，預計 4 月起營運，添營收新動能。

而雲品甫接手北市茹曦酒店餐飲服務，在雲品進駐後，茹曦宴會詢問度明顯大幅提高。

雲品樂觀看待宴會業務的復甦，君品 collection 持續找尋合作對象，位於台南安平的第 7 個委託案預計明年試營運，為雲品服務首次跨足南台灣。

法人指出，雲品受惠於入境市場升溫、國旅和外食需求暢旺，短線成長動能無虞，尤其持續在館外拓點，長期表現也值得期待。