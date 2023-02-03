美股盤前：Gmail開發者表示谷哥搜尋引擎可能被ChatGPT取代!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 23 分)：

■ 道瓊指數：下跌 84 點，跌幅 -0.25% 至 34013。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 261.75，跌幅 -2.04% 至 12585.00。

■ 標普 500 指數：下跌 37.25，跌幅 -0.89% 至 4154.25。

【今日總經數據】1 月 ISM 服務業 PMI、1 月非農就業數據。

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二、美股盤前關注重點

1. 殼牌去年獲利創 115 年以來最高水平：受去年初烏俄戰爭導致能源價格暴漲，後又有歐洲冬季用油，讓能源價格不段的居高不下下，英國能源巨頭殼牌 (SHEL.US)，去年獲利達 399 億美元 (322 億英鎊)，除了是前年的 2 倍，更是創下 115 年以來最高水平。然而此暴利下，也代表著去年能源價格加劇了不少家庭和企業的負擔，因而在獲利公布後遭到不少批評聲浪，目前有不少聲浪表示應徵收更嚴厲的暴利稅。

2. Twitter 將對開發者收取 API 訪問費：推特 (TSLA.US) 表示，將自 2 月 9 日開始收取 API 訪問費收費。推特將提供一個附費基礎能來訪問其應用程序編程接口，即 API。目前推特尚未公布預計將收取多少費用，但表示下周將公布更多的細節。目前推特提供免費和附費版本的 API，對活耀戶每月收取高達 2,499 美元。

3. Gmail 開發者表示谷哥搜尋引擎可能被 ChatGPT 取代：近日 Gmail 開發者 Paul Buchheit 表示 Open AI 的 Chat GPT 等人工智能聊天機器人很可能在兩年內取代典型的搜尋引擎。

除此之外，他也補充說明，AI 將能夠立即完成人類使用搜尋引擎需要數分鐘完成的事情。即便谷歌已投入大量諸如 LaMDa 等人工智能技術發展，然向近期迅速走紅的 Chat GPT 等人工智慧技術快速走紅，也讓許多人開始質疑谷歌在人工智慧技術的發展上是否過慢。

而對此，近期谷歌母公司 Alphabet CEO 桑達爾 ‧ 皮查伊表示，谷歌將在未來幾週或幾月推出類似 ChatGPT 的基於人工智能的大型語言模型。皮查伊表示，用戶將能以” 搜尋伴侶” 的形式使用語言模型。並表示，其 AI 之旅剛剛開始，最好的風景還在後面。

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